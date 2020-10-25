حبيب محمدوف يعلن اعتزاله

2020/10/25 | 06:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أعلن الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي اليوم السبت بالعاصمة الإماراتية ضمن دورة UFC 254.



وفي كلمته بعد فوزه أعلن حبيب أن النزال مع غايتجي كان الأخير له حيث اعتزل اللعبة بشكل رسمي، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه (عبد المناف نورمحمدوف)، […]

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