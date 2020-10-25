السعودية تطرح ورقة نقدية جديدة

2020/10/25 | 06:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودية “ساما”، عزمها على طرح ورقة نقدية جديدة من فئة العشرين ريالا، وذلك بمناسبة رئاسة السعودية قمة مجموعة العشرين.



وأوضحت “ساما”، أن “فئة العشرين ريالا التذكارية، سوف يتم طرحها وتداولها ابتداء من يوم الأحد، وذلك جنبا إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية”.



وأكدت […]

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