أميركا تهدد تركيا بفرض اقوى العقوبات الاقتصادية

2020/10/25 | 06:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / تركيا … أكد الرئيس التركي طيب رجب إردوغان الجمعة أن بلاده أجرت الأسبوع الماضي أول اختبار للمنظومة الروسية، مقللا من أهمية الانتقادات الأمريكية.



وعلى إثر تلك التصريحات دانت الولايات المتحدة اختبار تركيا منظومة صواريخ “إس-400” الروسية، محذرة من أن العلاقات الدفاعية مع أنقرة قد تتأثر بشكل خطير جراء تلك الخطوة الغير صحيحة.



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