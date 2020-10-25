بومبيو يشيد بقرار غواتيمالا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

2020/10/25 | 06:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، السبت، بالقرار الذي اتخذته غواتيمالا بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية.

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