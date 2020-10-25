الليرة التركية قد تشهد اسوء انخفاض بسبب العقوبات الامريكية على تركيا

2020/10/25 | 07:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … تعيش الليرة التركية في الآونة الأخيرة تذبذبا لم يسبق لها ان مرت به من قبل، فالليرة التركية تشهد انخفاضاً حادا امام الدولار الأمريكي بين الحين والاخر و تعود في أيام اخرى لتشهد ارتفاعاً طفيفاً.



ومن المتوقع ان تستمر الليرة التركية بالانخفاض بعد ان سجلت سعر صرف 796 ليرة مقابل مئة دولار، هذا الانخفاض […]

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