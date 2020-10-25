كومان: لا أدري لماذ يتحيز التحكيم ضد برشلونة

2020/10/25 | 07:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألمح مدرب برشلونة، رونالد كومان، إلى أن تقنية حكم الفيديو المساعد كانت تستهدف فريقه بشكل غير عادل بعد أن خسر 3-1 أمام ريال مدريد في أول مباراة له كلاسيكو، وذلك بحسبما أفاد موقع "غول" الرياضي.

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