حرق سيارة بـ170 ألف دولار من أجل اليوتيوب

2020/10/25 | 07:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قرّر مدون روسي يدعى ميخائيل ليتفين، ان يقوم بحرق سيارته المرسيدس بنز الفاخرة من طراز GT63، وتبلغ قيمتها 13 مليون روبل أي أكثر من 170 ألف دولار.



وليتفين هو نجم معروف على يوتيوب وتحصد فيديوهاته الغريبة ملايين المشاهدات، وآخرها فيديو حرق سيارته.



ويظهر الشاب في الفيديو وهو يقود سيارته في حقل قبل أن […]

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