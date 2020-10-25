إجراءات سهلة لتحسين خصوبة الرجل

2020/10/25 | 07:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- ينبغي أن يأخذ الزوجان كل الإجراءات التي تساعد على توفير الفرصة لل​إنجاب​، عند وجود صعوبات في ​الخصوبة​ و​الحمل​.



وفي الكثير من الأحيان تكون المعوقات بسيطة ويمكن التغلّب عليها بتعديل نمط الحياة، وتفيد التقارير الطبية بأن المشاكل المرتبطة ب​الحيوانات المنوية​ تمثل نسبة الثلث من مشاكل الخصوبة.



وإذا أظهرت الفحوصات ضعف الحيوانات المنوية، أو الحاجة […]

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