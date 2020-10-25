2020/10/25 | 07:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- يواجه العديد من الأطفال مشكلة تشققات زوايا الفم مما يصعب عليهم تناول الأطعمة والمشروبات خلال هذه الفترة.



لذا أكد موقع برايت سايد ، أنها تبدأ هذا على شكل جلد جاف أو متهيج في أحد جانبي الفم أو كلاهما ويمكن أن يتحول إلى تقرحات مؤلمة ونزيف.



ويمكن أن تسبب العديد من الأشياء هذه الحالة […]

التدوينة تشققات “زوايا الفم” تدل على إصابتك بهذا المرض ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشققات “زوايا الفم” تدل على إصابتك بهذا المرض) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشققات “زوايا الفم” تدل على إصابتك بهذا المرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).