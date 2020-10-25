فتاة مقتولة تناقش رسالتها وتتخرج في كلية الطب

2020/10/25 | 07:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- حقق مجموعة من الطلبة الإيطاليين حلم صديقتهم التي قتلت غدراً على يد حبيبها خلال إغلاق كورونا، بتخرجهم نيابة عنها في كلية الطب.



وقُتلت لورينا كوارانتا، (27 عاماً) والتي كانت تدرس في جامعة ميسينا الإيطالية بجزيرة صقلية جنوبي البلاد، على يد حبيبها أنطونيو دي بيس دي داسا، في 31 مارس/آذار الماضي وفقاً لصحيفة “leggo” […]

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