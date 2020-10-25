سعرها 170 ألف دولار.. روسي يحرق سيارته الفارهة أمام الكاميرات

2020/10/25 | 07:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن فقد الأمل من "إصلاح" أعطالها المتكررة، أقدم أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا على حرق سيارته الفارهة، موثقا ذلك بفيلم قصير فيه الكثير من التقنيات الإخراجية العالية.

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