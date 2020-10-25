2020/10/25 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منذر_خدام بات كثير من الموالين يحمل النظام مسؤولية عدم إدارة الأزمة بصورة صحيحة، بل صار بعضهم يقول بأنه كان بالإمكان منع تفجرها منذ البداية لو أن قادة النظام كانوا جديين ونفذوا ما وعدوا الناس به في بداية عهدهم الجديد من اجراء إصلاحات عميقة على النظام وسياساته.



بعد عشر سنوات من عمر الأزمة لم يعد كثير من الموالين يحسبون أن ما جرى كان حتمياً، وأن سورية بسبب من مواقفها الصامدة والممانعة تدفع الثمن، وهم بذلك بدأ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخريب وطن غير عكوس - منذر خدام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخريب وطن غير عكوس - منذر خدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).