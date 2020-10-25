مفوضية حقوق الانسان تدعو المتظاهرين إلى الإلتزام بالسلمية

2020/10/25 | 08:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد-واع

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان،اليوم الاحد،المتظاهرين الإلتزام بالسلمية ، فيما طالبت القوات الأمنية بتوفير الحماية لهم.

وذكر بيان للمفوضية العليا تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،أن"الذكرى السنوية الأولى

لإحتجاجات تشرين، تؤكد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ، على كفالة حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي ، داعية كافة المتظاهرين للالتزام بالسلمية والتعاون مع القوات الامنية في حماية الممتلكات العامة والخاصة والإبتعاد عن أية صدامات".

واضافت ان"القوات الامنية مطالبة بتوفير الحماية اللازمة الى المتظاهرين وتطبيق قواعد الاشتباك الأمن".

ودعت المفوضية في الوقت نفسه الحكومة العراقية الى الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية المشروعة والتي تساهم في إحداث التغيير الإيجابي وتعزيز بيئة حقوق الإنسان في العراق ".

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