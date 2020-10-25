توابع قره باغ.. الأرمن يحرمون تركيا من أحد أهم أسلحتها في واشنطن

2020/10/25 | 08:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطعت شركة الضغط ميركوري بابليك أفيرز، العلاقات مع الحكومة التركية بعد حملة ضغط شنها نشطاء أرمن-أمريكيون غاضبون من دعم تركيا لأذربيجان في صراعها مع أرمينيا في إقليم ناغورنو قره باغ، وفقا لمجلة "السياسة".

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