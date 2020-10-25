ناشطون: المئات يتوافدون على ساحة التحرير وسط بغداد لإحياء ذكرى 'تظاهرات تشرين'

2020/10/25 | 08:20 - المصدر: NRT عربية

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تظاهرات ساحة التحرير في بغداد

فوتو: أرشيف

منذ 2 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بان المئات توافدوا منذ يوم أمس إلى ساحة التحرير وسط بغداد من أجل المشاركة في المظاهرات الحاشدة المقررة اليوم، بمناسبة ذكرى مرور عام على انطلاقة الاحتجاجات الشعبية، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.





وذكر مصدر امني، أن محتجين نظموا مساء أمس، 24 تشرين الأول 23020، مسيرة احتجاجية قرب نصب التحرير، استعدادا لتظاهرة اليوم، رددوا خلالها هتافات تطالب بـ"اسقاط النظام"، كما رفع بعض المحتجين صورا لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وضعت عليها علامات "إكس"، للتعبير عن رفضهم لأداء مجلس النواب.

واكد محتجون ان "تظاهرات يوم الأحد ستكون حاشدة وسلمية ومن المتوقع انضمام آلاف العراقيين للمحتجين في ساحة التحرير على الرغم من قيام القوات الحكومية بالانتشار وقطع بعض الشوارع الرئيسة المؤدية إلى المنطقة الخضراء بالحواجز الخرسانية.

وكان ناشطون أعلنوا في وقت سابق أنهم يستعدون للخروج في تظاهرات جديدة الأحد، بمناسبة مرور عام على الاحتجاجات غير المسبوقة التي دعت إلى الإطاحة بالطبقة السياسية المهيمنة على السلطة منذ 2003، ومن المتوقع أن تتركز التظاهرات في ساحة التحرير التي يفصلها جسر فقط عن المنطقة الخضراء المحصنة حيث مبنى البرلمان والمقار الحكومية والسفارة الأميركية.

من جانبها قالت قيادة عمليات بغداد، إن أوامر "ملزمة" صدرت بمنع قوات الأمن العراقية المنتشرة قرب ساحات التظاهر، من حمل أو استخدام الأسلحة، وذلك بالتزامن مع استعداد المحتجين لتنظيم تظاهرات جديدة، الأحد، بمناسبة مرور عام على الاحتجاجات.

وذكرت القيادة في بيان أن "أوامر واضحة وملزمة صدرت لجميع القيادات والقطعات وبدون استثناء بمنع حمل أو استخدام الأسلحة والأعتدة الحية بكافة أنواعها في مناطق ساحات التظاهرات أو المحيطة بها أو على الطرق المؤدية لها".

وشددت قيادة عمليات بغداد على "أهمية ووجوب التعامل بأعلى درجات الحكمة والصبر والمهنية والوطنية واحترام المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة".

ودعت أيضا "المتظاهرين إلى التمسك بسلمية التظاهرات والحفاظ على المال العام والخاص ومنع المندسين من تغيير أو حرف مسار التظاهرات السلمية".

ر.إ

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