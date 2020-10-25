بعد تجربته على 500 مسن.. شكوك حول فعالية لقاح 'أكسفورد' ضد كورونا

2020/10/25 | 08:20 - المصدر: NRT عربية

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تطوير لقاح لكورونا

فوتو: أرشيف

منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن لقاح كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد، تم تجريبه على 500 مسن فقط في البلاد، ما أثار تساؤلات حول فعاليته بالنسبة لشريحة واسعة من السكان.

وذكرت تقارير ان اللقاح الذي طورته الجامعة تمت تجربته على 500 شخص يفوق سنهم الـ 70 عاما من أصل 10 آلاف مشارك في التجارب ببريطانيا، فيما تلقى 500 آخرون من نفس الفئة العمرية دواء وهميا.

وأوضح البروفيسور ديفيد ساليزبوري، أن هذا الرقم الصغير نسبيا للمسنين الذين أخذوا اللقاح قد لا يكون كافيا لإعطاء نتائج ذات مصداقية.

ورغم ذلك لم يخف ساليزبوري، تفاؤله الحذر باللقاح بعد أن أظهرت النتائج الأولية توليد مناعة قوية لدى المسنين الذين تلقوه وإن كانوا قلة.

ر.إ

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