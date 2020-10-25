الآلاف يتظاهرون ضد قيود كورونا في لندن

2020/10/25 | 08:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تظاهر، اليوم السبت، في العاصمة البريطانية لندن آلاف المحتجين على إجراءات مواجهة عدوى فيروس كورونا.انطلق المشاركون في المظاهرة اليوم من ساحة هايدبارك حاملين لافتات وملصقات تطالب بإنهاء قيود كورونا.وذكرت صحيفة “الغارديان” ووكالة “برس اسوسييشن” البريطانيتان أن “آلاف الأشخاص ” شاركوا في المظاهرة، غير أن الشرطة لم تعط بيانات عن أعداد المشاركين.وأبدى المتظاهرون انتقادهم لشرط ارتداء الكمامة والإجراءات الأخرى التي وصفوها بأنها استبدادية، وتعد تعقباً للمواطنين.وأبدى البعض أيضاً تشككه في حقيقة الجائحة ذاتها.

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