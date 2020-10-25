وزارة النفط تفتتح محطة تعبئة وقود في منطقة الحسينية

2020/10/25 | 08:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – افتتحت وزارة النفط محطة حديثة لتعبئة الوقود في منطقة الحسينية ببغداد، واعلنت استمرار تنفيذ خططها الهادفة لزيادة منافذ توزيع المشتقات في بغداد والمحافظات.



وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع الدكتور حامد الزوبعي لـ صحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة، على هامش افتتاح شركة توزيع المنتجات النفطية محطة تعبئة وقود الحسينية ببغداد: ان الوزارة ماضية قُدماً […]

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