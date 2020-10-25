وزارة العدل تنسق مع مصر وفرنسا من اجل توقيع مذكرات عدلية

2020/10/25 | 08:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ – نسقت وزارة العدل مع كل من مصر وفرنسا من اجل ابرام مذكرات تفاهم عدلية تهدف الى تبادل الخبرات المختصة .



وقال مصدر مسؤول بالوزارة لـ صحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان وزارته تعمل على بحث علاقات التعاون بين الجانبين ‏وسبل تعزيزها وتطويرها من خلال مذكرة التفاهم التي تضطلع الوزارة بتوقيعها مع مصر، والتي من […]

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