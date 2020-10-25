مقترح لتأجيل التعداد العام للسكان عام اخر

2020/10/25 | 08:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / -افصحت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن عن زيارة مرتقبة الى اربيل سيقوم بها فريق فني من بغداد لبحث اعادة التهيئة للخطط الخاصة بالتعداد العام.



وقال عضو الهيئة رئيس احصاء اقليم كردستان سيروان محمد لـ صحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان الهيئة قدمت مقترحا الى مجلس الوزراء يقضي بتأجيل التعداد العام عاما كامل، ليجري […]

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