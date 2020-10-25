الوقف المسيحي : هجرة المكونات من العراق لها ابعاد اقتصادية وامنية

2020/10/25 | 08:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ – وصف ديوان الوقف المسيحي والديانات الاخرى، هجرة المكونات من العراق بالموضوع المعقد وذي ابعاد واسعة، معترفا بعدم امكانية الديوان ايقافها.



وقال مدير الاعلام والعلاقات العامة في الوقف الاب مارتن هرمز لـ صحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان هجرة المسيحيين وباقي المكونات من العراق متشعبة ولها ابعاد اقتصادية وامنية، بعيدة تماما عن امكانيات الوقف.



واضاف […]

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