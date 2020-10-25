خبير اقتصادي: العراق سينهار مالياً في ظل استمرار سياسة الكاظمي “الاقتراضية”

2020/10/25 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان العراق سينهار ماليا واقتصاديا في حال استمرار الكاظمي بهذا النهج والسياسية الاقتراضية لتمويل موازنة العراق، لافتا الى ان موازنة 2021 لن تكون افضل من سابقتها لانها ستتحمل ثقل قروض موازنة العام الجاري.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “حكومة الكاظمي لجأت الى القروض المصرفية ولم تجد حلاً للازمة المالية، كما انها تجاهلت المشاريع الانية التي بالامكان ان تحل الازمة وتقضي عليها”.

واضاف ان “ العراق سينهار ماليا واقتصاديا كما ان حركة السوق ستكون شبه مشلولة بسبب خوف المواطن من التبضع والشراء جراء عدم صرف الرواتب في موعدها والاعتماد على القروض في تسديدها”.

وبين ان “الحكومة وفي حال استمرارها في سياسة الاقتراض فانها ستقود البلد الى ازمة كبيرة، اضافة الى ان موازنة العام المقبل لن تكون افضل من سابقتها بسبب ماستتحمله من ثقل كبير نتيجة تركة الموزانة الحالية من ديون واجبة الدفع”.



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