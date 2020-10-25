العمل: مساع لزيادة الرواتب التقاعدية في قانون الضمان

2020/10/25 | 08:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تسعى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الى زيادة رواتب العمال المتقاعدين، عبر اجراء تعديل في قانون الضمان، بينما اشارت الى ان تلك الزيادة ستشمل 250 الف عامل.

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