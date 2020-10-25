مفوضية حقوق الانسان توجه رسالة الى المتظاهرين والقوات الامنية والحكومة

2020/10/25 | 08:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاحد، المتظاهرين للإلتزام بالسلمية ، فيما طالبت القوات الأمنية بتوفير الحماية لهم.

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