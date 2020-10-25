2020/10/25 | 08:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/… توفي رئيس مجموعة سامسونغ، لي كون-هي، عن عمر ناهز 78 عاما، اليوم الأحد، في مركز سامسونغ الطبي بسيئول بعد أن ظل نزيلا هناك لسنوات، عقب إصابته بنوبة قلبية في عام 2014.



وفقد لي كون-هي وعيه بسبب احتشاء في عضلة القلب في منزله في مايو عام 2014، ونقل إلى مركز طبي بالقرب من منزله، ثم […]

التدوينة وفاة رئيس مجموعة سامسونغ ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة رئيس مجموعة سامسونغ) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة رئيس مجموعة سامسونغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).