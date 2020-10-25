امانة بغداد تباشر حملة لتنظيف شبكات تصريف مياه الامطار

2020/10/25 | 08:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – نفذت امانة بغداد حملات واسعة لتنظيف خطوط وشبكات تصريف مياه الصرف الصحي في عموم مناطق العاصمة استعدادا لموسم الأمطار.



وقال مدير دائرة بلدية مركز الكرخ ارشد سلام مرشد لـ صحيفة ”الصباح” : ان الملاكات التابعة للدائرة نفذت حملة شاملة تضمنت تنظيف مشبكات مياه الامطار والمجاري والشبكات المشتركة ضمن الشوارع الرئيسة والمحلات السكنية ورفع […]

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