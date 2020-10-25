وزارة التربية تباشر اختبارات المتقدمين لمعاهد الفنون الجميلة

2020/10/25 | 08:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- باشرت وزارة التربية اجراء اختبارات المتقدمين لمعاهد الفنون الجميلة للعام الدراسي الجديد للدراستين الصباحية والمسائية للبنين والبنات (2020 ــ 2021).



وقال وكيل الوزارة للشؤون الادارية الدكتور فلاح القيسي لـ صحيفة ”الصباح” : انه تم تشكيل لجان مختصة لاجراء المقابلات والتي ستستمر لغاية الثاني من الشهر المقبل، مبينا ان مدة المقابلة والاختبار يختلفان بين […]

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