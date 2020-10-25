المكسيك تسجل 6025 إصابة و431 وفاة جديدة بكورونا

2020/10/25 | 08:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة-واع

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 6025 إصابة و431 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن"إجمالي الحالات المسجلة وصل إلى 886800، فيما ارتفع إجمالي الوفيات ليبلغ 88734.

وأكدت أن "العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة".

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، كما سجلت رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

المصدر: "رويترز"

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