بعيدا عن الاتحاد الأوروبي.. لقاح أكسفورد ضد الكورونا قد يعتمد قبل الكريسماس

2020/10/25 | 08:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تشهد فيه المملكة المتحدة موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، تسعى الحكومة إلى تطعيم العاملين بالقطاع الطبي باللقاح الوقائي من "كوفيد 19".

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