الاختبارات تؤكد إصابة مساعد بنس بفيروس كورونا

2020/10/25 | 08:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- قال متحدث باسم مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إن الاختبارات أثبتت إصابة مارك شورت، مدير مكتب بنس بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم الأحد، أن ثلاثة على الأقل، من كبار مستشاري بنس أصيبوا بفيروس كورونا.



وقال مسؤول في تصريح، أمس السبت، إن “الاختبارات التي أجريت لنائب الرئيس والسيدة بنس جاءت سلبية […]

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