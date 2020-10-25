الفتلاوي: قادرون على تجاوز الازمة المالية لو عملت الحكومة بالشكل الصحيح

2020/10/25 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان العراق قادر على تجاوز ازمته المالية من خلال سير الحكومة بالاتجاه الصحيح، مشددا على ضرورة تطوير مصافي النفط وتقليل استيراد المشتقات النفطية والاستفادة من المعامل وطرح فرص استثمارية بالاضافة الى الاتصالات.

وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “هناك موارد كثيرة غير مستغلة، وعلى الحكومة الالتفات اليها، وخاصة مايتعلق باستيراد المشتقات النفطية اذ ينبغي تقليل ذلك وتطوير المصافي في عموم المحافظات لغرض الاستفادة منها في زيادة الانتاج”.

واضاف ان “قطاع الاتصالات غني بالايرادات وبالامكان استغلاله بالشكل الامثل وضمان حصول الحكومة على مستحقاتها من هذا القطاع الحيوي المهم في تغطية عجز الموازنة”.

وبين ان “المطارات وعقارات الدولة يجب ان يتم السيطرة عليها، وابعاد الجهات السياسية المتنفذة وانهاء هيمنتها عليها وخاصة قطاع الاتصالات، بالاضافة الى ان العراق يستورد مشتقات نفطية بقيمة 3 مليار دولار سنويا، ومن الممكن عدم اهدار هكذا مبلغ عن طريق زيادة الانتاج بعد تطوير مصافي النفط”.



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