حقوق الانسان تطالب المتظاهرين بالسلمية والاجهزة الامنية بالحماية لهم

2020/10/25 | 08:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / -دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان،اليوم الاحد،المتظاهرين الى الإلتزام بالسلمية ، فيما طالبت القوات الأمنية بتوفير الحماية لهم.



وذكر بيان للمفوضية العليا تلقت المستقلة،أن”الذكرى السنوية الأولى لإحتجاجات تشرين، تؤكد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ، على كفالة حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي ، داعية كافة المتظاهرين للالتزام بالسلمية والتعاون مع القوات الامنية […]

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