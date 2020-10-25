2020/10/25 | 08:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام علي العايد، أنه سيتم فتح بعض المعابر الحدودية البرية للمملكة وبينها جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين.



وقال العايد: “عملية فتح المعابر ابتداء من يوم الخميس المقبل، ووفق بروتوكول صحي وإجراءات تتطلب التسجيل المسبق على منصة visit Jordan الإلكترونية”.



وأضاف، أن “الحكومة أقرت الإجراءات والبروتوكول الصحي الذي وضعته […]

التدوينة الأردن يقرر فتح المعابر مع الضفة الغربية ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يقرر فتح المعابر مع الضفة الغربية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يقرر فتح المعابر مع الضفة الغربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).