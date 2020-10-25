الرافدين يعلن استقطاب شركات الصيرفة للدخول في نافذة بيع الدولار

2020/10/25 | 09:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن مصرف الرافدين، الأحد، عن استقطاب شركات الصيرفة للدخول في نافذة بيع العملة بالدولار.

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