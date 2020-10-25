30 ألف طن ومخزنة منذ 11 عاماً.. الكشف عن صفقة استيراد ’’زيت طعام’’ منتهي الصلاحية

2020/10/25 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الأحد (25 تشرين الأول 2020)، عن صفقة استيراد ’’زيوت طعام’’ـ والبالغة 30 ألف طن ومخزنة بأمر قضائي في المخازن التموينية التابعة لوزارة التجارة بمحافظة البصرة منذ عام 2009 لثبوت انتهاء صلاحيتها.





وقال مقرر اللجنة، عبد الأمير المياحي، في تصريح صحفي، إن "لجنته تشكك بصيغة بيع هذه الزيوت الى وزارة الصناعة لاستخدامها في مراكز الغسيل التابعة للوزارة خشية اعادة تموين المواطنين بها رغم انها منتهية الصلاحية".

واضاف ان "اقيام استيراد تلك الكمية من الزيوت قد بلغت 66 مليار دينار بينما يتم بيعها الان الى معامل غسيل وزارة الصناعة بسعر 100 ألف دينار للطن الواحد، اي ما يقارب 3 مليارات دينار، وهذا ما يوضح حجم الفساد الكبير الذي رافق هذه الصفقة بسبب التنافس بين الوزراء المتعاقبين".

وأشار المياحي إلى أنه "بعد احالة الملف الى هيأة النزاهة اتخذ مجلس الوزراء قرارا ببيع هذا المخزون بالتنسيق مع الجهات المختصة".

وتابع أنه "يجب التأكد من ان هذه الكمية من الزيوت التي تم بيعها ونقلها ستستخدم لغرض الغسيل فقط في معمل وزارة الصناعة ومنع اعادة التصرف بها ووضع تواريخ حديثة عليها لاعادة توزيعها بين المواطنين في مفردات البطاقة التموينية او بيعها في الاسواق المحلية".

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