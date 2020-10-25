وزير الصحة يحدد من روما الفئات التي ستحصل على لقاح ضد كورونا

2020/10/25 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الأحد (25 تشرين الأول 2020)، الفئات التي ستحصل على لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال التميمي في تصريح صحفي من روما، والذي يشارك في الاجتماع المشترك الثلاثي مع تونس وايطاليا لبحث سبل التصدي لفيروس كورونا، إن "أربع فئات ستحصل على لقاح ضد الوباء، ضمن الوجبة الأولى في حال إقراره من قبل منظمة الصحة العالمية".

وأضاف، أن "الذين سيحصلون على اللقاح هم الاشخاص فوق سن 50 عاما ومنتسبو الاجهزة الامنية ووزارة الصحة والمصابون بامراض مزمنة".

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