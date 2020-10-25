مفوضية حقوق الانسان تدعو المتظاهرين للالتزام بالسلمية وتطالب القوات الامنية بتوفير الحماية لهم

2020/10/25 | 09:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان المتظاهرين الى الالتزام بالسلمية ، فيما طالبت القوات الامنية بتوفير الحماية لهم.



واكدت المفوضية العليا، في بيان لمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاحتجاجات تشرين، ، على كفالة حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي ، داعية كافة المتظاهرين للالتزام بالسلمية والتعاون مع القوات الامنية في حماية الممتلكات العامة والخاصة والابتعاد عن اي صدامات.واضافت :" ان القوات الامنية مطالبة بتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين وتطبيق قواعد الاشتباك الآمن".ودعت المفوضية في الوقت نفسه الحكومة الى :" الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين المشروعة ، والتي تسهم في احداث التغيير الايجابي وتعزيز بيئة حقوق الانسان في العراق "./انتهى2

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