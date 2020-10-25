شركة سامسونج تعلن وفاة رئيسها عن عمر 78 عاما

2020/10/25 | 09:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، صباح اليوم الاحد، وفاة رئيسها "لي كون هي" .



وذكرت وكالة يونهاب , ان رئيس مجموعة سامسونغ "لي كون-هي" توفي عن عمر ناهز 78 عاما اليوم الأحد في مركز سامسونغ الطبي بسيئول ، بعد ان ظل نزيلا هناك لسنوات، وذلك في أعقاب اصابته بنوبة قلبية في عام 2014.ووفقا للوكالة ولد "لي" عام 1942 في دايغو بكوريا الجنوبية، وهو رجل اعمال ورئيس مجموعة سامسونغ الكورية للالكترونيات، والابن الثالث لمؤسس مجموعة سامسونغ اي بيونغ تشول".وقالت الشركة، في بيان، "الرئيس لي توفّي وهو محاط بافراد عائلته، وبينهم نائب رئيس الشركة جاي واي لي"./انتهى2

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