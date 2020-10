"انتفاضة تشرين".. صرخات العراقيين تتجدد

2020/10/25 | 09:18 - المصدر: العربية

آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1442 هـ - 25 أكتوبر 2020 KSA 08:36 - GMT 05:36 تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1442 هـ - 25 أكتوبر 2020 KSA 07:53 - GMT 04:53

المصدر: دبي- العربية.نت

مع مرور سنة على "انتفاضة تشرين" التي تفجرت العام الماضي، ونزل آلاف العراقيين إلى الشوارع في ساحات المدن الكبرى في البلاد، لا سيما في العاصمة بغداد، ومحافظات الجنوب، هاتفين ضد الطبقة السياسية والأحزاب والفساد المستشري، فضلاً عن المحاصصة، والتدخلات الإيرانية، يستعد العراقيون اليوم الأحد لإحياء الذكرى الأولى لحراكهم، مجددين نفس المطالب، بالإضافة إلى محاسبة قتلة المتظاهرين.

Hello world, we the oppressed Iraqi people, tomorrow we will revolt against injustice on October 25 for the first.



We will remove this system that is making Iraq shattered.



Please shine a light on us and listen to our demands.#العراق_ينتفض 🇮🇶❤️✌️ pic.twitter.com/sjsGG9fnlB— 🌴IRAQ MAN🇮🇶راجعين 25 باكتوبر 🇮🇶 (@IRAQMAN44589437) October 24, 2020

وبينما بدأ عدد من المتظاهرين بالتوافد منذ ساعات الليل، انتشرت القوات الأمنية وسط العاصمة.في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن "القوات الأمنية أغلقت طريق شارع أبو نواس من فندق فلسطين باتجاه ساحة التحرير وشارع الرشيد، كما قطعت جسري السنك والشهداء"."الالتزام بالسلمية"في المقابل، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية.ومشددة على ضرورة حماية حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي، دعت كافة المتظاهرين للتعاون مع القوات الأمنية في حماية الممتلكات العامة والخاصة والابتعاد عن أية صدامات، كما حثت الأمن على توفير الحماية اللازمة إلى المتظاهرين وتطبيق قواعد الاشتباك الآمن.كما دعت في الوقت نفسه الحكومة العراقية إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية المشروعة والتي تساهم في إحداث التغيير الإيجابي وتعزيز بيئة حقوق الإنسان في العراق.

مصابون قرب ساحة الخلاني في بغداد (أرشيفية)

مقتل 600 متظاهريأتي تحرك اليوم، بعد أن دعا مئات الناشطين يوم الجمعة للخروج في تظاهرات جديدة الأحد بمناسبة مرور عام على الاحتجاجات غير المسبوقة التي دعت إلى الإطاحة بالطبقة السياسية المهيمنة على السلطة منذ 2003.كما أُعلن في مؤتمر صحافي الجمعة عن تشكيل "جبهة تشرين" ، التي ضمت "21 تنسيقية تمثل المتظاهرين".ودعا هذا التشكيل الذي يسعى إلى التسجيل كحزب في مفوضية الانتخابات إلى "احتجاجات سلمية الأحد"، مع تذكير الطبقة السياسية بضرورة إجراء إصلاحات.

من ساحة التحرير (أرشيفية- اسوشيتد برس)

حواجز في التحرير وتأهبوعلى إثر ذلك، وضعت السلطات العراقية حواجز خرسانية جديدة حول ساحة التحرير في بغداد مركز احتجاجات أكتوبر 2019.في حين خيم ناشطون منذ ذلك الحين في محيط الساحة حيث نُصبت ملصقات حدادًا على نحو 600 متظاهر قُتلوا عندما شنت قوات الأمن حملة قمع ضدهم.يشار إلى أنه من المتوقع أن تتركز التظاهرات في ساحة التحرير التي يفصلها جسر فقط عن المنطقة الخضراء المحصنة حيث مبنى البرلمان والمقار الحكومية والسفارة الأميركية.بينما استنفرت القوات الأمنية خشية دخول بعض المشاغبين على الخط، والتعدي على مؤسسات تابعة للدولة في المنطقة الخضراء، وخشية حصول صدامات بين عدد من المتظاهرين ومناصرين لأحزاب في البلاد تتهم الحراك بالتبعية للخارج وتخونه.

