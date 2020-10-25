بيان قيادة عمليات بغداد حول تظاهرات ساحة التحرير، هذا مضمونه..

2020/10/25 | 09:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة عمليات بغداد، بياناً بشأن التظاهرات الشعبية التي ستشهدها ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، صباح اليوم الأحد، مشددة على أهمية المحافظة على ا...

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