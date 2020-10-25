مفوضية حقوق الانسان تدعو المتظاهرين للإلتزام بالسلمية

2020/10/25 | 09:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكرى السنوية الأولى لإحتجاجات تشرين، اكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق في بيان ، على كفالة حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي....

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