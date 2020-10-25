بعد عام على حركة تشرين : عشرات الاسماء غيبت ولم تعد تذكر في الاعلام

2020/10/25 | 09:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – ما زال الكثير من الناشطين والمدونين العراقيين في غياهب المجهول، على الرغم من مرور أشهر على اختطافهم من قبل جماعات مسلحة، لمشاركتهم في التظاهرات أو دعمها.



إلا أن 15 شخصية بارزة منهم تتصدر الملف، كونها من الوجوه المحلية البارزة، أو من الذين حالفهم الحظ في وجود من يواصل رفع قضيتهم بلا كلل.



[…]

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