في واقعة غريبة.. أياكس الهولندي ينتصر على غريمة 13-0

2020/10/25 | 09:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق أياكس أمستردام انتصارا تاريخيا على مضيفه فينلو 13-صفر السبت، محرزا أكبر فوز في تاريخ الدوري الهولندي لكرة القدم.

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