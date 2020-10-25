وفاة رئيس اتحاد الادباء الكورد

2020/10/25 | 09:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي فجر اليوم الأحد، في أربيل الكاتب والسياسي الكوردي المعروف رئيس اتحاد الكتّاب الكورد، كاكه مم بوتاني، عن عمر ناهز 83 عاماً.

كاكه مم بوتاني، اسمه الحقيقي (كاكة مم فخري سامي) من مواليد كويه العام 1937.



تخرج في كلية الزراعة بجامعة بغداد.



نشر أولى قصصه العام 1957، وكان في العام 1970 أحد الأعضاء المؤسسين لاتحاد الكتاب الكورد.

اكمل دراسته الابتدائية في وكويه، والسليمانية، ودراسته الاعدادية في كركوك والجامعية في مدينة بغداد لحيصل على شهادة الهندسة الزراعية.

وخلّف الراحل مجموعة من النتاجات الادبية من القصص الطويلة والقصيرة.

PUKmedia متابعة

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