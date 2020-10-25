صحة الرصافة تحقق قريبا الاكتفاء الذاتي من الاوكسجين

2020/10/25 | 09:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت صحة الرصافة، الاحد، أنها ستصل قريبا الى حد الاكتفاء الذاتي من توفير مادة الاوكسجين للمستشفيات وردهات العزل الخاصة بعلاج مرضى كورونا، بينما حددت آلية لتكثيف حملات الرصد الوبائي مع اقتراب موسم الشتاء.

وقال مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الدائرة وضعت خططا جديدة منها مواجهة الزيادة المتوقعة بأعداد الاصابات مع اقتراب موسم الشتاء والتهاون بتطبيق شروط الوقاية الصحية”.

وأشار الساعدي الى ان “شركة تسويق الادوية (كيماديا) جهزت المؤسسات الصحية بجميع الادوية الخاصة بمصابي كورونا وفق بروتوكولات علاجية معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، فضلا عن مستلزمات (كتات) الفحص لتسريع نتائج الكشف عن المصابين، وعند نقص الادوية تجري عملية مناقلة بين المستشفيات الاخرى التابعة لقاطع الرصافة، او شراؤها من الاسواق المحلية شرط اعتمادها من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة”.

واضاف الساعدي ان “هناك معملين لصناعة الاوكسجين السائل يقومان بتجهيز جميع المستشفيات باحتياجاتها تلافيا لحدوث شح به، وقد عملت الدائرة على شراء مايقارب 1000 قنينة اوكسجين تم توزيعها بين المستشفيات الخاصة بعلاج الحالات، فضلا عن استخدام منظومة شبكة اوكسجين غازية موزعة بين غرف المستشفيات تحسبا لاي طارئ”.

وذكر ان “الدائرة ستعمل خلال المدة القليلة المقبلة على افتتاح معمل جديد للاوكسجين لغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي بدلا من شرائه من الاسواق المحلية، لتصبح ثلاثة معامل لسد حاجة المستشفيات بسبب وجود اكبر كثافة سكانية بالرصافة التي تصل الى اكثر من 8 ملايين نسمة”.

واكد الساعدي “تكثيف حملات الرصد الوبائي خلال المدة المقبلة في المناطق الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية بالرصافة، مع شمول الاحياء الزراعية والعشوائيات، الى جانب تنفيذ حملات التثقيف الصحي للمواطنين والتوعية في المناطق والاسواق العامة والمحال التجارية بشأن اهمية التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات وحملات التعفير”.



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