دائرة التقاعد تعلن عزمها زيادة الرواتب التقاعدية في قانون الضمان

2020/10/25 | 09:21 - المصدر: NRT عربية

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رواتب الموظفين

فوتو: أرشيف

منذ 2 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، بأنها تنوي زيادة رواتب العمال المتقاعدين، عبر اجراء تعديل في قانون الضمان، حيث ستشمل تلك الزيادة 250 الف عاملا.

وذكرت معاون مدير عام الدائرة ضمياء سلمان داود، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 25 تشرين الأول 2020، انه "تم رفع تعديل قانون الضمان رقم 39 لسنة 1971 الى وزير العمل ليتم رفعه الى مجلس الوزراء ومن ثم البرلمان للمصادقة عليه"، منوهة بان "التعديلات تتضمن زيادة في رواتب العمال المتقاعدين والسن القانونية اضافة الى الضمان الصحي و مميزات أخرى".

واضافت ان "عدد العمال المتقاعدين يبلغ 250 الف عامل يتم صرف رواتبهم دفعة واحدة كل شهرين وتصل مبالغ رواتبهم الى ما يقارب 15 مليار دينار، ويحتسب الحد الادنى منه 320 الف دينار".

ر.إ

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