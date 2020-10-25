الصحة: 4 فئات ستحصل على لقاح كورونا ضمن الوجبة الاولى في حال إقراره

2020/10/25 | 09:21 - المصدر: NRT عربية

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وزير الصحة حسن التميمي

فوتو: أرشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة الصحة، الأحد، عن أربع فئات ستحصل على لقاح كورونا ضمن الوجبة الاولى في حال اقراره من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقال وزير الصحة، حسن التميمي، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 25 تشرين الأول 2020، ان "الذين سيحصلون على لقاح كورونا هم الاشخاص فوق سن 50 عاما ومنتسبو الاجهزة الامنية ووزارة الصحة والمصابون بامراض مزمنة"، مبينا ان الكمية التي سيتم استيرادها من اللقاح تبلغ 20 بالمئة.

واضاف ان "العراق سيكون من اوائل البلدان في استيراد اللقاح"، مؤكدا ان الوزارة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة بتوفير اللقاح المزمع توفيره ضمن الاتحاد الدولي الذي يضم كبريات شركات الادوية العالمية لتصنيع لقاح فيروس كورونا.

وفيما يتعلق ببناء عدد من المستشفيات، أكد التميمي، ان "عددا كبيرا من المستشفيات سيدخل الخدمة قريبا؛ وذلك لزيادة السعة السريرية"، مشيرا الى ان "اكمال تلك المستشفيات سيسهم بزيادة 10 آلاف سرير اضافي ستسهم في تغطية واستيعاب اعداد كبيرة من المرضى".

كما تطرق التميمي، إلى ان فعاليات الاجتماع المشترك مع تونس وايطاليا انطلقت في العاصمة الإيطالية روما لمناقشة آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات ولاسيما مواجهة جائحة كورونا، حيث أفاد بأنه اجرى زيارة ميدانية لمركز عمليات السيطرة على وباء كورونا في ايطاليا والخاص بعلاج المصابين بجائحة كورونا.

ر.إ

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