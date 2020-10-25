الرافدين يعلن إستقطاب شركات الصيرفة للدخول في نافذة بيع الدولار

2020/10/25 | 09:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد اعلن مصرف الرافدين، استقطاب شركات الصيرفة للدخول في نافذة بيع العملة بالدولار.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “شركات الصيرفة قدمت لها التسهيلات للدخول في نافذة بيع العملة بالدولار بعد ان اعلن المصرف عن اعادة العمل بنافذة مزاد بيع العملة بالدولار”.ودعا المصرف، الشركات التي …

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