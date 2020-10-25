الصحة العالمية عن كورونا: الأشهر القليلة القادمة صعبة جدا

2020/10/25 | 09:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- قالت منظمة الصحة العالمية إن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه لحظة حاسمة في مكافحة جائحة كوفيد-19، إذ يشهد عدد كبير من الدول تزايدا مطردا في أعداد الإصابات.



وصرح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس، خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو، أن “الكثير من الدول تشهد تزايدا مطردا في إصابات كوفيد-19 ويؤدي ذلك الآن إلى […]

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