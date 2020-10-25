فيسبوك تتجه للمجتمعات الصغيرة

2020/10/25 | 09:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- أكدت شركة فيسبوك أنها تعمل على اختبار ميزة جديدة تُشجِّع المستخدمين على نشر الأخبار ومشاركتها في شبكات اجتماعية مُصغرة تُركز على مناطق جغرافية صغيرة.



ويمكن للمستخدمين إنشاء ملفات تعريف خاصة تشارك معلومات محدودة مع جيرانهم، في حين تستخدم فيسبوك بيانات الموقع التفصيلية التي يجمعها من المسجلين لتقديم إعلانات “أكثر صلة”.



Facebook is taking on […]

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